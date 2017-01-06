الجزائري رياض محرز يُتوّج بجائزة أفضل لاعب أفريقي 2016

فاز النجم الجزائري رياض محرز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2016، وذلك بعد أن تفوق على مهاجم دورتموند الألماني، الغابوني أوباميانغ ولاعب ليفربول المتألق في الدوري الإنكليزي الكاميروني، ساديو ماني، ليكون الجزائري الثالث الذي يحصد هذه الجائزة.

وتفوق رياض محرز على منافسيه بعد أن جمع 361 صوتاً، مقابل 313 صوتاً لصالح الغابوني، بيار إمريك أوباميانغ، في وقتٍ حل لاعب ليفربول الكاميروني، ساديو ماني، في المركز الثالث، إثر حصوله على 186 صوتاً من مجموع الأصوات.

وتوزعت الجوائز على الشكل التالي، حيثُ حصدت سيدات نيجيريا جائزة أفضل فريق نسائي في عام 2016، ونال فريق ماميلودي صانداونز أفضل فريق أفريقي، وهو الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد أن تفوق على الزمالك المصري في المباراة النهائية.

ونال النجم الشاب، كيليشي إيهيناتشو، لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي جائزة أفضل لاعب أفريقي موهوب، في وقت حصل، أليكس أووبي، لاعب أرسنال الإنكليزي جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب، وذلك نظراً للأداء الباهر الذي يقدمه هذان اللاعبان في « البريميرليغ ».

وحصل بيستو بوسيماني، مدرب فريق ماميلودي صانداونز على جائزة أفضل مدرب أفريقي، وحصدت اللاعبة أسيسات أوشولا، جائزة أفضل لاعبة أفريقية، في حين كانت للاعبدينيس أونياغو جائزة أفضل لاعب يلعب في القارة الأفريقية.