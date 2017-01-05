مصر: الحبس الاحتياطي لمحتجين على اتفاقية تيران وصنافير

أصدر القضاء المصري اليوم، الخميس، قرارًا بالحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما بحق 12 شابا تظاهروا ضد اتفاقية تمنح بموجبها مصر للسعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، حسبما أفاد محاميهم ومسؤول قضائي.

وأوقفت الشرطة الشبان، الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما، أثناء تظاهرهم، يوم الاثنين الماضي، قرب مقر نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، احتجاجًا على قرار الحكومة، الأسبوع الماضي، إحالة اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المثير للجدل إلى البرلمان.

وغداة قرار بحبسهم لمدة 4 أيام، قال مسؤول قضائي أن قاضي المعارضات قرر « تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات ».

وأوضح المحامي مختار منير، الذي تطوع للدفاع عنهم، أن موكليه يواجهون اتهامات « بالتجمهر والتظاهر غير المرخص واستعراض القوة واتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة والاعتداء على موظف عام » وهو ما أكده المسؤول القضائي.

وأثارت الاتفاقية جدلا قانونيا في مصر منذ توقيعها في نيسان/أبريل الماضي وتجدد الجدل بعد إحالتها للبرلمان للتصديق عليها.