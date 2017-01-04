كتلة الصحفي: الاحتلال يضرب القوانين الدولية بعرض الحائط

قالت كتلة الصحفي الفلسطيني « إن سلطات الاحتلال ما زالت تضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تنص على حقوق الإنسان وحماية الصحفيين والإعلاميين في الأراضي المحتلة ».

وأشارت في بيان لها إلى أن الاحتلال ارتكب أول جريمة في 2017 بتثبيت الاعتقال الإداري بحق الزميل الصحفي عمر نزال.

وأضافت الكتلة « من جديد ترتكب سلطات الاحتلال هذه الجريمة لكي تضاف إلى صفحاتها السوداء الملية بالخطايا والجرائم بحق الإعلام والصحافة وقتل الصحفيين والإعلاميين بدماء باردة بسبب دورهم في إظهار الحقيقة للعالم ».

وأكدت أن سلطات الاحتلال تُصرّ على تكريس نظرية قمع الحريات والصحفيين ومحاولة إخراس صوت الحقيقة بارتكاب الجريمة الأولى في العام الميلادي الجديد 2017 بتثبيت الاعتقال الإداري بحق الزميل الصحفي عمر نزال.

يشار إلى أن محكمة عوفر العسكرية عن تثبّت الاعتقال الإداري للزميل نزال لمدة 3 أشهر للمرة الرابعة على التوالي .

ونوهت إلى أن تثبيت الاعتقال يأتي بالتزامن مع 589 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي 2016 بناءً على إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية.

وأكدت الكتلة وقوفها بجانب كل الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وتعاهدهم على المضي قدما في طريق إحقاق الحقيقة، كما وتهنئهم بالعالم الميلادي الجديد.

وعبرت عن استغرابها الشديد من المواقف الضعيفة للأجسام الصحفية الدولية والعربية تجاه ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون في فلسطين من جرائم فظيعة تصل إلى حد القتل من قبل الاحتلال دون أن يحرك أحد ساكنا.

وأكدت الكتلة على ضرورة رفع سقف العمل من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين وباقي المنظمات الرسمية وعدم الاكتفاء بإصدار تصريح هنا أو موقف إعلامي هناك، بل إننا نطالبهم باتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع لإنصاف الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين تضمن حريتهم وتلجم الاحتلال عنهم.