إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب حاجز الجلمة في جنين

قالت مصادر اسرائيلية إن جنديين إسرائيليين اصيبا بجراح خطرة مساء اليوم، بجروح في عملية دهس استهدفتهما على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين المحتلة.

وفي تفاصيل أولية قالت القناة الثانية، ان عملية الدهس نفذت بواسطة دراجة نارية وان مروحية عسكرية وصلت المكان لنقل الجرحى.

من جهتها قالت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال الاسرائيلي لوبا السمري، « ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة وخلال نشاط لقوات من شرطة حرس الحدود تخللها وضع حاجز طيار بمنطقة الكائنة ما بين معبر الجلمة وجنين تمت الاشارة إلى 4 دراجات نارية ثقيلة قادمة نحوهم بالتوقف للفحص، مع قيام 3 من ضمن الدراجات باقتحام الحاجز والفرار، بينما دراجة واحدة وعلى متنها 2 فلسطينيين اصطدمت في 2 من أفراد شرطة حرس الحدود العاملين هناك ».

وأشارت السمري، إلى إصابة مجندين بجراح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة وكذلك اثنين من الفلسطينيين.

هذا وتواصل شرطة الاحتلال أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات.





















