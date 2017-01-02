« إسرائيل » تطلق النار باتجاه مركب صيد داخل المياه الإقليمية اللبنانية

قال الجيش اللبناني إن قوات « إسرائيلية » أطلقت النار، اليوم الإثنين، باتجاه مركب صيد داخل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة رأس الناقورة (جنوب).

وأوضح الجيش، في بيان، أن « العدو الإسرائيلي أقدم على إطلاق النار، فجر اليوم، باتجاه مركب صيد لبناني، داخل المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل رأس الناقورة، من دون إصابة أحد ».

ولفت البيان إلى أنه « تجري متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ».

يذكر أنه منذ فترة طويلة لم تشهد المياه الإقليمية اللبنانية الجنوبية مثل هذه الحوادث.

وتنتشر في جنوب لبنان قوات دولية لحفظ السلام ومراقبة الوضع على حدود البلدين، ووضع ضوابط وآليات لمنع « الأعمال العسكرية » في الجنوب، بناءً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهى حربا شنتها إسرائيل على لبنان في يوليو/تموز 2006، واستمرت 33 يوما.