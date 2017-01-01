قاضي أمريكي: اعلاميون إسرائيليون سيطيحون بحكومة نتنياهو

وأشار بحسب الاعلام العبري إلى أن « لن يستطيعوا التغلب على نتنياهو فهاجموا التحقيق ضد نتنياهو في وسائل الاعلام الاسرائيلية، من أجل الاطاحة به، وهذا الأمر يضر بالديمقراطية فرؤساء الدول يتمتعون بحصانة، ولكن إن كان الحديث يدور عن ارتكاب جرائم مثل قتل أو خيانة فيتم إقالته ».

وأضاف القاضي قائلاً « الآن نتنياهو يعمل على مدار الساعة تمهيداً لرحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهناك فترة يجب أن يناضل فيها، وهي فترة قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات، ومواجهة خطاب وزير الخارجية الامريكي جون كيري، وهناك محاولة أخري من مجلس الامن لاتخذا قرار آخر ضد إسرائيل، لذلك أوصي بتأجيل التحقيق معه ».

والجدير ذكره أن نتنياهو يعمل منذ اشهر ضد القناة العاشرة والقناة الثانية، وخاصة ضد المراسل السياسي رفيف دروكر الذي تسبب بفتح تحقيقات ضد نتنياهو وغيره.