نتنياهو يدعو المعارضة لوعدم التسرع بنتائج التحقيق معه

دعا رئيس الوزراء « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المعارضة في بلاده، إلى التحلى بالصبر، وعدم استباق الأمور المتعلقة بنتائج التحقيقات المرتقبة معه على خلفية اتهامه بقضايا فساد.

وذكرت الإذاعة « الإسرائيلية » العامة، أن دعوة نتنياهو جاءت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء والتي تطرق خلالها إلى التحقيق المرتقب معه.

وأضاف نتنياهو « ينبغي على المعارضة التحلى بالصبر، وعدم التسرع في استباق الأمور ». واعتبر أن « هذا التحقيق لن يفضي إلى أية نتيجة ».

وأمس السبت، اعتبر زعيم حزب « المعسكر الصهيوني » المعارض يتسحاق هرتسوغ، نفسه بديلا لنتنياهو، في حال تمت إدانته على خلفية التحقيق المرتقب معه.

وقال هرتسوغ « مع تعمق التحقيق فإن قبضة نتنياهو على الحكومة ستضعف ومن ثم فإن الناس سيبحثون عن بديل له ». مضيفاً « سأستبدله عبر صناديق الاقتراع وليس على خلفية التحقيق المرتقب معه ».

وتقول وسائل إعلام محلية إن نتنياهو مشتبه بالحصول على إكراميات كبيرة من رجلي أعمال أحدهما « إسرائيلي » والآخر أجنبي، دون الكشف عن أسمائهما.

في حال إدانة النيابة العامة لنتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة.

وأمس الأول الجمعة، طلبت الشرطة « الإسرائيلية »، من مكتب نتنياهو، تحديد موعد قريب لإجراء تحقيق معه. وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

وفي اليوم ذاته نفى نتنياهو، شبهات الفساد وقال في بيان نقلته الإذاعة نفسها إن ما نسب إليه« لا أساس له من الصحة ».