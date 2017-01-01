الرئيس تونسي: شبهات بضلوع « اسرائيل » باغتيال الزواري

تحدث الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في كلمة بثها الليلة التلفزيون الرسمي التونسي بمناسبة رأس السنة الميلادية عن عملية اغتيال المهندس محمد الزواري بمدينة صفاقس، قائلا: « الزواري مواطن صالح وهناك مؤشرات تدل على أياد خارجية والأبحاث سائرة على قدم وساق وهناك شبهة أن الموساد الإسرائيلي له دخل في الاغتيال ».

وتوجه للأطراف التي انتقدت تصرف الحكومة معتبرة أنها لم تقم بمتابعة إسرائيل قائلا: « لا توصي يتيما على النواح، التعامل مع إسرائيل نحن نعرف التعامل معها وسبق أن قصفت حمام الشط والقيادة الفلسطينية في تونس بالعام 1985 ».

وأضاف السبسي: « لم نتأخر وذهبنا إلى مجلس الأمن، وكنت وزيرا الخارجية ورافعنا، ورغم أن الرئيس الأميركي ريغن قال إسرائيل في حالة دفاع شرعي تمّت إدانة إسرائيل وحكم عليها بجبر الإضرار »

وتساءل: « قامت أصوات حول تجريم التطبيع، هل يتهمون الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل؟ » .

وتطالب أحزاب المعارضة في البرلمان التونسي وخارجه بسن قانون يجرم التطبيع وخاصة كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية.

وقال السبسي: « ليس معقول وغير لائق أن ندخل الشك في أن الحكومة ستطبع مع إسرائيل ».

وتوجه إلى الذين يشككون في موقف الحكومة قائلا: « إذا لم تطبعوا أنتم فان الحكومة لن تطبع ».

واغتيل الزواري في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2016 أمام منزله في صفاقس، بطلقات نارية استقرت في رأسه وصدره.