تشييع جثماني الشهيدين أبو قرع والشيخ في رام الله



شيعت جماهير غفيرة من أهالي قرية المزرعة الغربية، شمال غربي رام الله والبيرة، واهالي قرية بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة بعد ظهر اليوم السبت، جثماني الشهيدين معن نصر الدين ابو قرع (23 عاماً) حماد دخيل خضر الشيخ (21 عاماً) إلى مثواهما الأخير.

ونقل المشيعون جثماني الشهيدين من مستشفى رام الله الحكومي إلى منزلي عائلتهم لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، حيث شيع كل منهم على حده.

وردد المشاركون في الجنازتين عبارات مطالبة بالانتقام من الاحتلال وتصعيد المواجهة، وتسليم باقي جثامين الشهداء المحتجزة.

وسلم الاحتلال جثماني الشهيدين أمس الجمعة على حاجز الجيب شمال عربي القدس، بعد احتجازهم لفترة طويلة، بعد استشهادهم برصاص الاحتلال خلال انتفاضة القدس.

واحتجزت سلطات الاحتلال جثماني الشهيدين معن أبو قرع وحماد الشيخ، في ثلاجاتها، إضافة إلى 9 شهداء اخرين لا يزالون محتجزين في ثلاجات الاحتلال.

وكان معن أبو قرع استشهد في الثالث من تشرين الثاني الماضي بنيران الاحتلال الاسرائيلي، بالقرب من مدخل مستوطنة عوفرا المقامة على أراضي المواطنين في قرى شرقي مدينة رام الله بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن، وترك ينزف حتى ارتقى شهيداً، واحتجز الاحتلال جثمانه الطاهر.

فيما استشهد الشاب حماد الشيخ في مدينة القدس، بعد تنفيذه عملية طعن، أصاب فيها جنديين، بتاريخ 14 كانون الأول الماضي، وأطلقت عليه النيران، وترك ينزف حتى ارتقى شهيداً، واحتجز الاحتلال جثمانه الطاهر.