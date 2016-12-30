الاحتلال يقتحم عدة بلدات في الضفة ويداهم منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة عدة بلدات في الضفة الغربية وقامت بمداهمة وتفتيش منازل المواطنين واعتقال شاباً من طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدات بيت ريما، وكفر عين، وبيرزيت شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، وقريتي الساوية وقريوت جنوب نابلس وطولكرم، حيث جابت الآليات العسكرية الإسرائيلية شوارع البلدات تزامناً مع انتشار جنود المشاة على الأرض وقاموا بتفتيش بعض المنازل قبل أن يعتقلوا الشاب أمجد بسام من ضاحية شويكة في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن آليات الاحتلال تجولت بين مختلف أحياء القريتين المذكورتين، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات، لكن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت بكثافة في الساوية ما تسبب بحالة من الفزع بين صفوف الأطفال والمدنيين العزل.