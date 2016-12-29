الأردن يدين السماح للمتطرفين بتدنيس المسجد الأقصى

أدانت الحكومة الأردنية بشدة الاستفزازات الإسرائيلية بالسماح للمتطرفين دخول ساحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بما يمثله ذلك من انتهاك لحرمة المسجد وإيذاء لمشاعر المسلمين في شتى أنحاء العالم.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي، باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، اليوم الخميس، إن الحكومة الأردنية، تحمل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية أي مساس بالمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأضاف المومني أن أي محاولة لاقتحام الحرم القدسي الشريف أو دخوله من قبل الإسرائيليين، هي أعمال غير مشروعة وعدائية تجاه المقدسات الإسلامية ومشاعر المسلمين، مشددا على موقف الأردن الثابت في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به أو تغيير الوضع القائم عليه.

وأكد أن الأردن يوظف كافة خياراته الدبلوماسية والقانونية للحفاظ على المقدسات الإسلامية وحمايتها، لافتا إلى الوصايا التاريخية والرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأوضح المومني أن الالتزام الأردني بهذا الشأن حاسم وواجب مقدس عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمقدسات أو محاولة تدنيسها أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى أن حراس المسجد يقومون بواجباتهم للحيلولة دون الاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتعمل الحكومة على زيادة أعدادهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة.