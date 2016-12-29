عدد الفلســـطينيين حوالي 12.70 مليون

قال جهاز الاحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم بلغ حوالي 12.70 مليون فلسطيني (4.88 مليون فـي دولة فلسطين، وحوالي 1.53 مليون فلسطيني في إسرائيل، وما يقارب 5.59 مليون في الدول العربية ونحو 696 ألف في الدول الأجنبية).

جاء ذلك في تقرير أصدره جهاز الإحصاء اليوم الخميس، والذي استعرضت فيه رئيس الإحصاء علا عوض، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2016، عشية رأس السنة الجديدة 2017، وكانت على النحو الآتي:

أكثر من ثلث السكان يقيمون في قطاع غزة

قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.88 مليون فرداً؛ حوالي 2.97 مليون في الضفة الغربية و1.91 مليون في قطاع غزة. وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 41.9% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين؛ بواقع 26.0% في الضفة الغربية و66.7% في قطاع غزة.

انخفاض في معدلات الخصوبة خلال السنوات الأخيرة

انخفض معدل الخصوبة الكلي خلال الفترة 2011-2013 إلى 4.1 مولوداً (مقارنة مع 5.9 مواليد عام 1999)؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

انخفاض في متوسط حجم الأسرة

انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.2 فرداً عام 2015 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.9 فرداً في الضفة الغربية و5.7 فرداً في قطاع غزة.

معدلات المواليد والوفيات الخام تتجه نحو الانخفاض

بلغ معدل المواليد الخام في العام 2016 في فلسطين 30.9 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 28.5 مولوداً في الضفة الغربية و35.8 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2016 في فلسطين 3.5 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 3.7 في الضفة الغربية و3.3 في قطاع غزة.

معدلات خصوبة عالية بين الفلسطينيين في الأردن مقارنة بالفلسطينيين في سوريا ولبنان

بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الاردن 3.3 مولوداً للعام 2010 مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.8 مولوداً في لبنان للعام 2011.

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في إسرائيل حوالي 1.53 مليون فلسطيني نهاية العام 2016، وبلغت نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام 2015 للذكور 34.3% وللإناث 33.5% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم 65 سنة فأكثر للذكور 4.0% وللإناث 4.8%.

تساوت معدلات الخصوبة بين النساء الإسرائيليات والفلسطينيات في إسرائيل

بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية والإسرائيلية في إسرائيل 3.13 مولوداً وذلك للعام 2015، وبلغ متوسط حجم الأسرة الفلسطينية في إسرائيل 4.6 أفراد، وبلغ معدل المواليد الخام حوالي 23.6 مولوداً لكل 1000 من السكان.

عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيتخطى عدد الإسرائيليين عبر الزمن

عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 6.41 مليون نهاية عام 2016، في حين بلغ عدد الإسرائيليين 6.33 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية نهاية عام 2015، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم 6.45 مليون مع نهاية عام 2016. وسيتساوى عدد السكان الفلسطينيين والإسرائيليين في نهاية عام 2017. وستصبح نسبة السكان الإسرائيليين حوالي 49.3% من السكان وذلك بحلول نهاية عام 2020 حيث سيصل عددهم إلى نحو 6.96 مليون إسرائيلي مقابل 7 مليون فلسطيني.