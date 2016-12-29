دعم الصحفيين تدعو للمشاركة في هاشتاج#فلسطين_التغطيه_مستمره

تنظم لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين، حملةً الكترونيةً على مواقع التواصل الاجتماعي على هامش احتفال الصحفيين الفلسطينيين بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تحمل هاشتاج #فلسطين_التغطية_مستمرة.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين في فلسطين الصحفي صالح المصري، أن محتوى الحملة سيكون بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، ويشارك فيها عددٌ كبيرٌ من النشطاء الفلسطينيين والعرب حول العالم.

وأوضح المصري أن الحملةَ تأتي في ظل الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الصحفية في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى الحجم المتزايد لعدد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون خلال عام 2016 وفقاً لتقرير أعدته اللجنة.

وبين المصري، أن تقرير اللجنة السنوي لعام 2016 سجل (584) انتهاكاً « إسرائيلياً » خلال عام 2016، في حين بلغ عدد الانتهاكات الفلسطينية الداخلية التي سجلت في الضفة وقطاع غزة (120) انتهاكاً، منها (86) انتهاكاً في الضفة المحتلة و( 34) انتهاكاً في قطاع غزة.

ونوه إلى أن شهر أكتوبر2016 احتل أعلى نسبة انتهاكات اسرائيلية ضد الصحفيين كونه الذكرى السنوية الأولى لانطلاق شعلة انتفاضة القدس وتغول الاحتلال « الإسرائيلي » في استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لمنعهم من تغطية جرائم الاحتلال، فيما سجل شهر مايو 2016 أعلى نسبة انتهاكات داخلية فلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة والتي جاءت مناصفة 10 انتهاكات في الضفة ومثلها في قطاع غزة.

وأكد تقرير لجنة دعم الصحفيين، أن الاعتداءات « الإسرائيلية » تعد الأشد عنفاً وخطورة على الصحفيين وحرياتهم الإعلامية، والتي تجسدت باستهداف الصحفيين الفلسطينيين والأجانب وتعرضهم للإصابة المباشرة بالرصاص الحي و المعدني وقنابل الغاز السام وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، واعتقالهم واحتجازهم وتمديد اعتقالهم، ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحفية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب، وحرمانهم من السفر من جانب آخر، وإبعاد عن مدينة القدس المحتلة، وإغلاق مؤسسات إعلامية وتهديد أخريات بالتحريض.

ورصد التقرير السنوي انتهاكات الأشهر خلال عام 2016 وهي كالآتي: يناير(46)، فبراير(33)، مارس(28)، ابريل(44)، مايو(41)، يونيو(31)، يوليو(48)، اغسطس(52)، سبتمبر(62)، اكتوبر(102)، نوفمبر(50)، ديسمبر(47).