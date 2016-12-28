ايطاليا: الاستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول

قال مسؤول قسم العلاقات السياسية والأمنية الثنائية في وزارة الخارجية الايطالية كارلو باتوري، إن بلاده تبارك وتدعم قرار مجلس الأمن بشأن الاستيطان (2334)، وتعتبر الاستيطان غير شرعي ويهدم فرص الوصول الى سلام عادل في المنطقة.

وأضاف باتوري لدى لقائه سفيرة دولة فلسطين مي كيلة في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما، أن ايطاليا تتطلع لمبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري لتكون فاتحة حسنة لعام جديد وحل منصف لفلسطين، مشيرا إلى أنه سيتم خلال العام القادم عقد لقاء للجنة الوزارية الايطالية الفلسطينية المشتركة في روما.

وأكد مشاركة إيطاليا بمؤتمر باريس ووقوفهم على الجهود الحثيثة التي تبذلها فرنسا لتحريك الوضع السياسي الذي يعيش حالة من الجمود، ودعمهم كل الجهود من اجل سلام دائم في الشرق الاوسط .

بدورها، اطلعت كيلة المسؤول الايطالي على آخر التطورات السياسية الاخيرة الخاصة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 والذي يشجب ويدين الاستيطان وسلمته نسخ مترجمة للقرار باللغة الايطالية.

وناقشت أهمية مؤتمر باريس للسلام وضرورة المشاركة الفاعلة لدولة إيطاليا ودفعها اتجاه أخذ قرارات من شأنها دفع عملية السلام بشكل جدي للوصول الى دولة فلسطينية مستقله ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتمنت أن يخرج المؤتمر بقرارات ومخرجات تجبر إسرائيل تنفيد قرار مجلس الامن رقم 2334.