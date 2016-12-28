كيري: إسرائيل تحتل مناطق تجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تحتل مناطق تجعل من قيام الدولة الفلسطينية أمراً مستحيلاً، مضيفاً أنه لا يمكن تجاهل التهديد الذي تشكله المستوطنات على السلام في الشرق الأوسط.

وأكد كيري في كلمة له ألقاها من مقر وزارة الخارجية في واشنطن، أنه رغم كل الجهود، إلا أن حل الدولتين أصبح الآن على المحك، مشدداً على أن حكومة بنيامين نتنياهو هي « الاكثر تشددا في تاريخ إسرائيل وسياساتها تقود إلى حل الدولة الواحدة ».

وتابع كيري: « عدد المستوطنين في الضفة زاد 275 ألف منذ اسلو منهم 100 ألف منذ تولي نتنياهو الحكم (..)، توسيع المستوطنات ليس له أية علاقة بأمن إسرائيل ».

واستطرد قائلاً: « لا يمكن للفلسطينيين البناء في المناطق (ج)، أكثر من مليوني منهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة ليس لديهم عدالة ».

وأضاف كيري خلال كلمته التي تضمنت عرضاً لرؤية شاملة لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، « إن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى السلام بين الجانبين، والدول العربية لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تحل مشكلتها مع الفلسطينيين ».

وفي حديثه عن قرار مجلس الأمن الأخير حول الاستيطان، والذي امتنعت الولايات المتحدة من التصويت عليه الجمعة الماضية، قال كيري « ليس هناك إدارة أمريكية عملت لصالح أمن اسرائيل مثل إدارة الرئيس باراك أوباما(..)، امتناعنا عن التصويت في الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان كان متطابقاً مع مبادئنا ».

متابعاً: « أخفقت إسرائيل بالادارك أننا لن نقف في وجه القضاء على حل الدولتين، لن نساعد من يحاول ان يفرض سياساته الاحادية على الأرض(..)، كل الإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية عارضت المستوطنات لأنها تتعارض مع السلام، وتعترف أن القدس الشرقية أرض محتلة ».

وأصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، قراراً يطالب فيه إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري وكامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تستخدم الولايات المتحدة حقها في النقض (الفيتو)، مكتفية بالامتناع عن التصويت، ما تسبب في غضب شديد لدى إسرائيل التي استدعت على إثرها سفراء دول أعضاء مجلس الأمن للاحتجاج، كما وجهت على إثرها انتقادات لأعضاء مجلس الأمن واتهمت واشنطن بـ« الانقلاب » عليها.