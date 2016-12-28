الرابطة الاسلامية تستنكر الحكم الجائر بحق الأسير « مرعي »

استنكرت الرابطة الاسلامية في محافظة سلفيت قيام محكمة الاحتلال بمدينة القدس المحتلة اليوم الأربعاء، بإصدار حكماً جائراً بحق الطالب الأسير عبد العزيز مرعي 21 عام من قراوة بني حسان من محافظة سلفيت.

وكانت المحكمة قضت بسجن « مرعي » فعليا 35 عاماً بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 516 ألف شيكل لعائلات « إسرائيلية ».

وجاء هذا الحكم بتهمة تقديمة المساعدة للشهيد القيادي بالرابطة الاسلامية مهند شفيق الحلبي في تنفيذ العملية الشهيرة والكبيرة والتي اعتبرت شرارة تفجير انتفاضة القدس المباركة، حيث أسفرت عن مقتل اثنين من المستوطنين وإصابة عدد آخر.

والشهيد مهند الحلبي من كوادر الرابطة الاسلامية في محافظة رام الله والبيرة وعمل وأشرف على تنظيم عدة فعاليات بالمحافظة والمشاركة بالمسيرات والفعاليات الطلابية والجماهيرية.

وقد برز الشهيد القيادي الحلبي في كلية الحقوق في جامعة القدس ضمن دوره الفعال في أطر وفعاليات الرابطة الاسلامية الطلابية وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأشتهر بكونه من أقرب الطلاب على منسق الرابطة الشهيد ضياء عبد الحليم التلاحمة ابن كليه الهندسة في جامعة القدس، وقيامه بتنظيم مهرجان التأبين الحاشد للشهيد التلاحمة حيث كان من ضمن كوكبة طلبة الرابطة الاسلامية الذين عملوا وبرزوا وأشرفوا على المهرجان وإكرام أهل الشهيد التلاحمة.

يشار أن سلطات الاحتلال اعتقلت عدد كبير من طلبة وقيادات الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين منذ استشهاد التلاحمة والحلبي وتعرضوا للتحقيق القاسي، وأفرج عن معظمهم في شهر أكتوبر وديسمبر الحالي.

وأكدت الرابطة أن طريق الجهاد الإسلامي في سبيل تحرير بيت المقدس هي هم وأولية كل مجاهد وحر وأن قبلة الجهاد الإسلامي التي اقتنع فيها الحلبي وإخوانه الشهداء هي درب ومدرسة المعلم الفارس فتحي الشقاقي بأن فلسطين القضية المركزية والمحورية للأمة الإسلامية وكل أحرار العالم.