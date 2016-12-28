نشطاء الجهاد الإسلامي يشرعون بحملة معونة الشتاء

باشر متطوعون في اللجنة المجتمعية في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة رام الله والبيرة بتوزيع عدد من احتياجات الأسر والعوائل الفقيرة.

وتم جدولة قوائم الاسر حسب المسح الاجتماعي لمجموعات شبابية تابعة، وجمعيات و مؤسسات محلية و فرز الأسماء الأكثر حاجة حسب معاير العمل المجتمعي، و الاستفادة من إرشاد و خبرة منسقي المشاريع المشابهة حتى يتم العمل بأوسع دائرة عطاء، وتوصيل المعونة لمحتاجيها.

وأشارت اللجنة المجتمعية بالحركة انه تم الاستعانة بالبلديات والمجالس المحلية بشكل محدود من محددات الأسماء الأكثر حاجة وبكوته بسيطة بعد المعاينة وتوثيق الحالة بالاستعانة بنشطاء ذوي خبرة بالعمل التطوعي والمجتمعي.

وشملت الحملة توزيع 180 صوبة تم توزيعها في قرى شمال غرب القدس، و 270 حرام تم توزيعها على المخيمات، وقرى محافظة رام الله، و عدد قليل من السجاد تم توزيعها على بعض الأسر بأحياء رام الله و البيرة، و 250 طرد غذائي يستهدف احتياجات الأسر و خاصة أساسيات تموينية و أساسيات للأطفال للعوائل ذات عدد الأفراد العالي.