ضبط 200 كرتونة سكاكر غير صالحة للاستهلاك في رام الله

قالت الضابطة الجمركية، إنها تمكنت اليوم الثلاثاء من ضبط من ضبط 200 كرتونة سكاكر غير صالحة للاستهلاك في مدينة رام الله.

وأشار بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، إلى أنه تم ضبط الكميه بناء على معلومات لدى المديرية، وتم ضبطها داخل احدى المخازن التجارية، بحضور لجنة السلامة العامة في المحافظة، وتبين بعد الفصح بأنها غير صالحة للاستهلاك، واقرت الجنة بإتلاف البضاعة .

وأهابت الضابطة الجمركية بالمواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على صحتهم وصحة ابنائهم، وما تلحقه بضرر على الاقتصاد الوطني .