« معجزة إلهية » حدثت للطفل محمد في مستشفي تل هشومير

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية، اليوم الثلاثاء، بأن معجزة إلهية حدثت مع طفل فلسطيني يدعى محمد يبلغ من العمر (3 سنوات) في مسشتفي إسرائيلي بسبب توقف قلبه، وكان محمد بحاجة ماسة لعملية زراعة قلب بعد توقف قلبه، وكان طوال الوقت تحت التخدير وحالته خطيرة جداً ويعيش بقلب اصطناعي.

ويقول البرفيسور يعكوف ليفي، مدير قسم زراعة القلب في مسشتفي تل هشومير :« حصلنا على قلب من طفل إسرائيلي توفي بسبب سقوطه من فوق صخرة، وكانت أنسجة الطفل الاسرائيلي الذي يبلغ من العمر (8 سنوات)، ولكن بعد الفحص تبين أن أنسجة قلب الطفل الاسرائيلي لم تتلائم مع أنسجة الطفل محمد، ولا مع فصيلة الدم، لذلك تم أخذ القلب لمسشتفي »شنايدر« ، حيث تم زرعه لطفل اسرائيلي، ولكن وبعد مرور أربعة أيام وحالة محمد أصبحت حرجة جداً، هنا حدثت المعجزة فقلب الطفل محمد عاد وإنه لم يحدث له شيء، فقلبه قوي مائة بالمائة.

ويضيف البرفيسور: » أعمل في زراعة القلب منذ 25 عاماً في مسشتفي « شيبا » في تل هشومير، وما حدث مع الطفل محمد لا أعهد أن حدث لأي شخص أخر قبله، فهو الأن لن يحتاج لزراعة قلب ولا لعلاج، فقلبه عاد طبيعي جداً وليس لدي شرحا لما حدث، بل كل ما يمكنني قوله :"أن معجزة إلهية حدثت للطفل محمد الذي عاد للحياة مرة أخرى.