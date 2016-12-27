رئيس رومانيا يرفض ترشيح « مسلمة » لرئاسة الوزاء

رفض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، الثلاثاء، ترشيح الحزب الاشتراكي، الفائز في الانتخابات التشريعية، لسفيل شحادة رئيسة للوزراء.

وقال يوهانيس خلال كلمة متلفزة « درست الحجج المؤيدة والمعارضة وقررت عدم قبول الاقتراح ».

وبعد فوزه في انتخابات 11 ديسمبر، اقترح الحزب الاشتراكي الأسبوع الماضي سفيل شحادة (52) التي تنتمي إلى الأقلية ذات الأصول التركية في رومانيا، وكانت ستكون أول امرأة مسلمة على رأس حكومة في الاتحاد الأوروبي.

ولم يبرر الرئيس، الذي ينتمي إلى اليمين الوسط، رفضه لكنه طلب من تحالف الحزب الاشتراكي الديموقراطي وائتلاف الليبراليين والديموقراطيين اقتراح اسم آخر.

ويتمتع الاشتراكيون الديموقراطيون مع حليفهم الليبرالي « الدي » بالغالبية المطلقة في البرلمان حيث يشغلون 250 مقعدا من أصل 465.

وسفيل شحادة غير معروفة وهي مختصة في المعلوماتية وتولت منصب وزيرة التنمية لخمسة أشهر في 2015.