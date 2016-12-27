ادخال 550 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم

فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم، لإدخال عدداً من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.

وأفاد مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال « 550 » شاحنة محملة عبر معبر« أبو سالم » بالبضائع التجارية والزراعية والمساعدات اللازمة، لسد احتياجات القطاع.

هذا ويعدّ معبر « كرم أبو سالم » المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع لقطاع غزة، حيث تغلقه إسرائيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالإضافة للأعياد اليهودية.