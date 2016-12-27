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ادخال 550 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:29 - 27 ديسمبر 2016
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فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، معبر كرم أبو سالم، لإدخال عدداً من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية.
وأفاد مصادر محلية بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بإدخال « 550 » شاحنة محملة عبر معبر« أبو سالم » بالبضائع التجارية والزراعية والمساعدات اللازمة، لسد احتياجات القطاع.
هذا ويعدّ معبر « كرم أبو سالم » المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع لقطاع غزة، حيث تغلقه إسرائيل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بالإضافة للأعياد اليهودية.

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