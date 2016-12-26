هارتس: قرار مجلس الأمن قد يتسبب بهزة في « اسرائيل »

رصدت صحيفة « هآرتس » العبرية عدة تأثيرات من الممكن أن تحصل لـ« إسرائيل » بعد قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية .

وتوقعت الصحيفة باتساع رقعة مقاطعة المستوطنات, وذلك بانضمام مزيد من الدول إلى المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، وقد تفرض أيضًا عقوبات على شركات تعقد صفقات معها.

وتنبأت بأن هزة اقتصادية من الممكن أن تحدث لشركات إسرائيلية، بما فيها بنوك وشركات تسويق أيضا، فتضطر إلى إغلاق فروعها خلف الخط الأخضر خشية المقاطعة الدولية.

وتطرقت الصحيفة إلى الجانب القانوني من القرار بحيث أنه من الممكن رفع دعاوي قانونية في لاهاي, حيث أن هناك شخصيات « إسرائيلية » تشارك في المشروع الاستيطاني ستكون عرضة لدعاوى في المحكمة الدولية في لاهاي.

وأشارت إلى أن القرار يمثل ريح اسناد للفلسطينيين, بحيث يستغل رئيس السلطة الفلسطينيىة الزخم ويطلب من مجلس الأمن قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.

وأوضحت الصحيفة ما يمكن لإسرائيل أن تفعله لمواجهة القرار, وذلك بأن تعلن عن بناء مكثف في المستوطنات وفي شرقي القدس بل وتعلن عن ضم الضفة إليها.