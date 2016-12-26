بيانات مهمة.. الاحتلال يدخل أخيرا النادي النووي!

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد 25 كانون الأول بيانات عن الدول النووية في العالم تضمنت تقديرات عن حجم ترسانتها من هذا النوع من السلاح، بما في ذلك الاحتلال.

وأدرجت الصحيفة الأمريكية « إسرائيل » ضمن الدول النووية لافتة إلى أن « إسرائيل » التي لا تعترف رسميا بامتلاكها للسلاح النووي، إلا أن ترسانتها النووية، بحسب المصدر، معروفة على نطاق واسع وتتضمن 80 سلاحا.

بالمقابل، تشير الصحيفة إلى أن ترسانة كوريا الشمالية النووية محاطة بالسرية، إلا أن الخبراء يعتقدون أنها تتضمن أقل من 10 أسلحة.

وتشير « نيويورك تايمز » إلى أن الولايات المتحدة وروسيا خفضتا إلى حد كبير من ترساناتهما النووية مقارنة بذروة سنوات الحرب الباردة، إلا أن الدوليتين العظميين لا تزالان تحتفظان بالآلاف من الأسلحة النووية، فيما يمثل مجموع ترسانات الدول السبع الأخرى في قائمة الدول النووية جزءا صغيرا مقارنة بالمخزونات الأمريكية والروسية.

ويلفت التقرير إلى أنه يعتقد أن لدى كل من روسيا والولايات المتحدة 7000 سلاح نووي أو أكثر، ويُنشر عمليا نحو ربع عددها فقط، فيما الأغلبية الباقية موضوعة في الاحتياط أو مركونة بغية تفكيكها.

وأظهرت صحيفة نيويورك تايمز الدول النووية الرئيسة على الشكل التالي:

1- روسيا - 7300 سلاح نووي.

2- الولايات المتحدة – 7000 سلاح نووي.

3- فرنسا – 300 سلاح نووي.

4- الصين – 260 سلاحا نوويا.

5- بريطانيا – 215 سلاحا نوويا.

6- الهند – 130 سلاحا نوويا.

7- باكستان – 120 سلاحا نوويا.

8- إسرائيل – 80 سلاحا نوويا.

وتعتمد « إسرائيل » منذ خمسينيات القرن الماضي ما بات يعرف بسياسة الغموض النووي حيث تمتنع عن التعليق على التقارير الاجنبية العديدة التي تحدثت في الماضي عن ترسانتها النووية تاركة التفاصيل للخيال العربي والدولي لصياغة هذه الترسانة وبالتالي تحقيق الردع النووي دون تحمل عواقب الاعلان عن نفسها رسميا كقوة نووية ما يحمله هذا الاعلان من مواقف وردود فعل دولية ترى اسرائيل نفسها في غنى عنها.