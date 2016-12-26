عريقات: سنتخذ جملة من الخطوات بالجنايات ضد جرائم الاحتلال

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صائب عريقات، أن السلطة الفلسطينية ستتخذ جملة من الخطوات في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان.

وقال عريقات في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إن الرد على غطرسة حكومة المستوطنين، المستمرة في جرائم الاستيطان، والقتل، والاعتقالات، والحصار، والتي أدارت ظهرها لرسالة العالم أجمع، ستكون بجملة من الخطوات منها محكمة الجنايات الدولية للنظر في مختلف جرائم الاحتلال وعلى رأسها الاستيطان.

وأضاف: إن العالم أجمع بما فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وخاصة الولايات المتحدة، قال وبشكل واضح، إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وما ترتب عليه غير شرعي، وجريمة حرب، وهو ما سيبنى عليه خطوات ستتخذها القيادة الفلسطينية ردا على الغطرسة والجرائم التي تصر « إسرائيل » على ارتكابها.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن « إسرائيل » لن تمتثل للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد الاستيطان، وأنها تتطلع للعمل مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لإبطال تأثيرات قرار الأمم المتحدة.