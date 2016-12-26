التواصل الجماهيري والإصلاح للجهاد بغرب غزة ترعى صلحاً عشائرياً

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم غرب غزة صلحاً عشائرياً بين عائلتي أبو مطر والحلاق، واستمرارا لجهودها الكبيرة في إصلاح ذات البين ونبذ الخلافات الداخلية بين العائلات الفلسطينية في القطاع والعمل على تهيئة الجبهة الداخلية للمصالحة المجتمعية الشاملة.

وقد تقدم وفد اللجنة مسئول اللجنة في غرب غزة الشيخ أبو أشرف الديني والشيخ كامل العايدي وسعدي حنون أبو أحمد عابد والشيخ خالد الهجين وأبو عبد الله التلمس وعدد من كوادر اللجنة.

ألقى الشيخ كامل العايدي كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على سرعة الاستجابة لجهود المصالحة على أساس شرع الله والعرف والعادة، وحث جميع العائلات على الاقتداء بهم ونبذ الخلافات في مهدها، وأكد على رص الصفوف للوقوف أمام الاحتلال الصهيوني وعدم الانشغال بالخلافات والمنازعات الداخلية.

بدوره ألقى الشيخ عبد الحميد أبو مطر كلمة عائلته شكر فيها لجنة التواصل والإصلاح على جهدها الكبير في إنهاء هذه الإشكالية ووجه الشكر لكل من ساهم في الحل من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح، وأكد على ضرورة التسامح والمحبة في المجتمع ككل.

من جهته الشيخ أبو أشرف الديني ألقى كلمة اللجنة شكر فيها العائلتين على موقفهم من الصلح، وأكد أن لجنته تعمل على حل العديد من الإشكاليات بين المواطنين ونواصل الليل بالنهار لخدمة أبناء شعبنا وان اللجنة حلت خلال العام مئات القضايا الكبيرة والصغيرة، وهذا يصب في وحدة الصف الفلسطيني.

بدوره ألقى كبير عائلة الحلاق كلمة عائلته شكر لجنة التواصل والإصلاح لتدخلها وإنهاء الخلاف بين العائلتين ووجه الشكر لكل من ساهم في إصلاح ذات البين.













