خمسة أطعمة تساعد على نمو الشعر وتمنع تساقطه

نشر موقع « نيو بلايز » الأمريكي تقريرا؛ عرض فيه جملة من الأغذية التي من شأنها أن تمنع تساقط الشعر وتحفز عملية نموه. ويعتبر اتباع نظام غذائي صحي؛ المفتاح الرئيسي للحصول على شعر صحي وجذاب.

وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته « عربي21 »، إن الأشخاص الذين يتمتعون بتغذية صحية جيدة ومعدل خصوبة مرتفع، بالإضافة إلى دورة دموية تعمل بشكل جيد، عادة ما يتميزون بشعر طويل وقوي ويشع نضارة وكثافة.

وبحسب نصائح الخبراء، فإن الطرق الطبيعية تظل أفضل حل لتلف الشعر، لما لها من تأثير إيجابي على المدى الطويل، فضلا عن نتائجها المدهشة بالمقارنة مع المنتجات الاصطناعية.

ونقل الموقع جملة من المواد الغذائية التي من شأنها أن تساعد في نمو الشعر، وإصلاحه بعد التلف، أو منع تساقطه.

وأول هذه الأطعمة؛ البيض، فهو يعزز نمو الشعر نتيجة للمكونات الغنية التي يحتوي عليها. ولعل أبرز مكون في البيض هو البيوتين، الذي يعتبر من العناصر الأساسية التي يحتاجها الشعر. كما يساهم البيوتين أيضا في تقوية جذور الشعر وتطهير مسامه.

علاوة على ذلك، يحتوي الشعر على نسبة 70 في المئة من البروتين، ما يتطلب تغذيته بصفة متواصلة بمواد تحتوي عليه. ويعتبر البيض من أكثر الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الذي يضفي على الشعر نظافة ولمعانا وقوة.

ثانيا، الجزر له تأثير إيجابي، ليس فقط على الشعر، بل أيضا على كامل الجسم. ويعتبر شرب عصير الجزر بصفة دورية فعالا للغاية على الصحة عموما. كما يلعب الجزر دورا كبيرا في تحسين الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي تحسين الدورة الدموية في بصيلات الشعر. وتنشيط الدورة الدموية على مستوى بصيلات الشعر؛ من شأنه أن يقوي الشعر ويحفز نموه، وستكون نتيجة ذلك شعر كثيف وحيوي.

ثالثا: الجوز غني بالأحماض الدهنية على غرار « أوميغا3 ». وتعد هذه المكونات مصدرا كبيرا للزيوت المساعدة على تطويل الشعر وتغذيته. بالإضافة إلى ذلك، فإن للجوز قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على منجم من الفيتامينات، بما في ذلك الزنك والحديد وغيرها من الفيتامينات الأخرى.

وفي الواقع، فإن تناول حفنة من الجوز كل أسبوع سيمكّنك من السيطرة على تساقط شعرك.

رابعا: قناع الشعر المكون من الأفوكادو والموز يغذي ويجدد نضارة الشعر أفضل بكثير من أي مواد أخرى. ويعمل الأفوكادو على ترطيب وتقوية الشعر الباهت والخفيف؛ نظرا لأنه غني بفيتامين بي وفيتامين إي، ويصنف كلاهما ضمن الفيتامينات التي تعزز نمو الشعر، التي تعمل على إصلاح أنسجته التالفة وفروة الرأس المتضررة.

ويُنصح باستعمال الأفوكادو كقناع للشعر بهدف إزالة السموم عن فروة الرأس وترميم الأجزاء التالفة في الشعر، ما يسهل عملية نموه، ليصبح أكثر قوة وكثافة ولمعانا.

خامسا: سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية و« أوميغا 3 »، تماما مثل الجوز، كما يحتوي على نسب عالية من الفيتامين « إي » و« دي ». ومن الضروري تناول سمك السلمون على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع، في حال أردنا أن نحارب مشكلات الشعر الجاف والباهت والمتساقط، إذ إن سمك السلمون له مفعول استثنائي على نمو الشعر ومنع تساقطه.

وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من المواد الغذائية التي قد تساعد على منع تساقط الشعر وتعزيز نموه، على غرار ما ذكر آنفا. ولعل هذه الأطعمة الخمسة على اختلاف طرق استعمالها، ستساهم في نهاية المطاف في تحقيق حلم أغلبية الأشخاص في الحصول على شعر طويل ونظر متألق وأكثر حيوية وحياة.