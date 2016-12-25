إعصار « نوك تن » يضرب وسط الفلبين ويقطع الكهرباء

ضرب الإعصار « نوك تن »، مساء الأحد، وسط الفلبين مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

وسجلت الرياح المصاحبة للإعصار سرعة بلغت 255 كيلومترا في الساعة عندما وصل « نوك تن » للبر فوق مقاطعة كاتانديوانس التي صدر فيها أعلى تحذير من عاصفة، وفق وكالة « رويترز » نقلا عن الأرصاد الجوية.

ومن جانبه، ذكر ميغل فيلافورتي حاكم مقاطعة كامارينز سور على حسابه على إنستغرام:« نواصل الصلاة لكننا نتحلى بالتفاؤل والحذر. انقطع التيار الكهربائي في الكثير من الأماكن بالفعل »، وذكرت تقارير إذاعية أن خطوط الاتصالات قطعت في بعض المناطق بالبلاد.

وفر نحو 218 ألف شخص إلى مراكز إجلاء بعد أن حذرت السلطات من أمواج عالية وفيضانات بسبب العاصفة في القرى الساحلية والمناطق المنخفضة.

وعُلقت المواصلات البحرية والجوية والبرية في بعض المناطق، مما أدى إلى عرقلة خطط آلاف المتوجهين إلى قراهم ومدنهم للاحتفال بالأعياد.

وذكر خبراء الأرصاد أن قلب الإعصار سيكون بالقرب من مركز العاصمة مانيلا بعد ظهر الاثنين.