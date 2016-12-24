ردود فعل « الإسرائيليين » تهاجم نتنياهو وتعتبر قرار وقف الاستيطان صفعة

وصف الموقع الاخباري الاسرائيلي « عنيان مركزي » تبني مجلس الأمن لقرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي بأغلبية ساحقة، بالكف الرنان علي وجه نتنياهو.

وتمثلت ردود الفعل الاولية على قرار مجلس الأمن القاضي بوقف الاستيطان :

* القناة العبرية الثانية الرئيس محمود عباس حقق انتصارين خلال الأسبوعين الماضيين، انتصار اليوم في مجلس الأمن الدولي، والانتصار الآخر في مؤتمر فتح السابع.

* يائير لابيد: لن يلزمنا احد بأي قرار، لو سمعنا صوت العالم لما قامت إسرائيل بعد الهولوكوست

* يوئيل حاسون: القرار جاء نتيجة إهمال نتنياهو المشغول بنفسه

* تسيبي ليفني: قرار مجلس الأمن سيء لإسرائيل، وهي نتيجة خضوع نتنياهو لليمين المتطرف

* زهافا غالؤون ـ ميرتس ـ: سعيدة بأن الإدارة الأمريكية لم تستعمل الفيتو، الذي جاء ضد سياسة الضم والتوسع لحكومة نتنياهو وليس ضد إسرائيل، فحين ينتهي الخجل من حكومة إسرائيل، ينفذ صبر العالم.

* داني دانون، سفير اسرائيل في الامم المتحدة: لا مجلس الأمن ولا اليونسكو ستفصل بين الشعب الإسرائيلي وأرض إسرائيل

* إيتان كابل من المعسكر الصهيوني: يتضح أن نتنياهو ليس ساحرا. للأسف سيدفع الجمهور الإسرائيلي ثمنا باهظا.

* النائب يوآف كيش، رئيس منتدى أرض إسرائيل الكاملة في الكنيست: أوباما خائن.

* النائب عن المعسكر الصهيوني إييلت نحمياس: سياسة « إدارة الصراع » التي يقوم بها نتنياهو هي التي أدت إلى هذه النتيجة.

* إيتسيك شمولي: القرار نتيجة حتمية لسياسة نتنياهو الذي يتحدث عن دولتين بالانجليزية ويتم ابتزازه من قبل المستوطنين. نعم الأمم المتحدة منافقة، ولكن حقيقة أن أكبر أصدقاء إسرائيل لا يقفون إلى جانبها مزعجة للغاية

* آرئيل مرغليت: القرار وصمة عار على جبين نتنياهو الذي قاد سياسة « حل الصراع » فأدى الى عملية سياسية ضد إسرائيل تشكل خطرا على المستوطنات الكبيرة