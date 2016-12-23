مصر تسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول في مجلس الأمن نهائياً

سحبت مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائياً، بحسب ما ذكر مراسل قناة الجزيرة الإخبارية.

من جهة أخرى، وفي وقت سابق من اليوم اعتبر وزير إسرائيلي بارز إرجاء التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين الاستيطان « إنجازاً دبلوماسياً » لتل أبيب.

وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن « إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي ».

وأضاف: « هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر ».

وأرجأت مصر، العضو العربي في مجلس الأمن الدولي، التصويت الذي كان من المقرر أن يجري، مساء أمس، على مشروع القرار الذين يدين الاستيطان في الأراضي الفلسطينية باعتباره غير شرعي، ويدعو إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان، بما في ذلك بالقدس الشرقية المحتلة.