اصابة 3 شبان بجروح واحتجاز طفل خلال قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

اصيب ثلاثة شبان بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط فيما احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل مؤمن مراد شتيوي (7 سنوات) خلال قمعها اليوم الجمعة، لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 14 عاما.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم ووالد الطفل المحتجز، ان المسيرة انطلقت كعادتها بمشاركة المئات من ابناء البلدة باتجاه الشارع المغلق، الا ان افراد وحدة اسرائيلية خاصة كمنت للمشاركين وهاجمت الطفل مؤمن واقتادته الى احدى الجيبات العسكرية واخضعته للتحقيق الميداني قبل ان تطلق سراحه.

واكد شتيوي ان المشاركين في المسيرة استطاعوا كشف الكمين المحكم وهاجموا الوحدات الخاصة بالحجارة فيما ردت قوات اخرى بإطلاق الرصاص الحي والاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة 3 شبان وصفت اصاباتها بالطفيفة وعولجت ميدانيا.

بدوره تحدث الطفل مؤمن عن اللحظات الاولى للهجوم عليه من قبل 12 جنديا مقنعين، مشيرا الى انه شعر بالخوف الشديد وصرخ مستنجدا فيما قام احد افراد الوحدة الخاصة بشده من عنقه والقائه على الارض واستجوابه بعنف عن سبب وجوده في مكان الكمين.

واكد اشتيوي ان هذا الكمين كان يهدف الى اعتقال اكبر عدد من المشاركين في المسيرة، نظرا لعدد افراد القوة التي تم كشفها من قبل احد الشبان المتواجدين في المنطقة.