محكمة الاحتلال تؤجل إخلاء عمونا لـ 45 يوماً

صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية الليلة الماضية على تأجيل إخلاء مستوطنة « عمونا » المقامة على أراضي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة لـ 45 يومًا أخرى؛ وذلك تمهيدًا لإخلاء المستوطنين طوعًا.

وتعهد المستوطنون للمحكمة بعدم انتهاج العنف وسيلة لمقاومة إخلاء المستوطنة؛ ونيتهم الإخلاء طوعًا.

وسيتم نقل قرابة نصف المستوطنين إلى أراضي على ذات الجبل تصنّف على أنها « أملاك غائبين »، وهي أراضي هُجّر أصحابها قبل عام 67 ووضع الجيش يده عليها.

وسيخلى الباقون الى شقق مستأجرة بمستوطنة « عوفرة » القريبة، ومستوطنات أخرى يختارها المستوطنون، في حين سيتم تعوض المستوطنين بملايين الشواقل لقاء منازلهم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قدمت الثلاثاء، طلبًا لتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية « عمونا » المقامة على أراض فلسطينية خاصة، في وقت أقرت فيه بأن المخطط المتفق عليه مع المستوطنين غير قابل للتنفيذ.

يذكر أن فكرة إخلاء « عمونا » قوبلت بمعارضة شديدة من مستوطنيها؛ وهددوا بمواجهة القرار وعدم تمريره ومقاومة محاولات إخلائهم.

وتظاهر عشرات المستوطنين الأيام الماضية قرب مستوطنة « عوفرا » احتجاجًا على قرار إخلاء البؤرة المجاورة، وسدوا طريق رقم 60 بالحجارة وأشعلوا النيران في إطارات مطاطية.