مستعربون يعتقلون شابا في القدس

اعتقلت عناصر من وحدة المستعربين بقوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، شابا قرب محطة محروقات في بلدة عناتا شمال شرق القدس ، واقتادته إلى جهة غير معلومة بعد الاعتداء عليه بوحشية.

وتشهد بلدة عناتا منذ ساعات الصباح مواجهات منذ ساعات صباح اليوم، أطلقت خلال قوات الاحتلال، القنابل الغازية السامة والرصاص المطاطي على الشبان.

في السياق ذاته، شهدت بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام البلدة والشروع بدهم عدد من متاجر ومنازل المواطنين، اصيب على اثرها عشرات المواطنين بحالات اختناق.

كما نصبت شرطة الاحتلال حاجزاً وسط الشارع الرئيسي بحي جبل الزيتون/ الطور المُطل على القدس القديمة، وشرعت بتوقيف المركبات وتحرير مخالفات مالية لأصحابها دون مبررة.