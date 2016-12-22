اليوم : بدء صرف رواتب موظفي غزة والبطالة

بدأت وزارة المالية في غزة، صباح اليوم الخميس، صرف دفعة مالية لموظفي غزة، وذلك عن شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن الصرف اليوم سيكون للموظفين من فئة 2000 شيكل فأقل.

وكانت الوزارة أعلنت عن صرف دفعة للموظفين بنسبة 45% بحد أدنى 1200 شيكل.

ومن جهة أخرى قال وزير العمل مأمون أبو شهلا بغزة في تصريحات سابقة، انه سوف يتم اليوم صرف رواتب التشغيل المؤقت عن شهري سبتمبر و أكتوبر/2016 للمستفيدين من برنامج تمكين الشباب والخريجين والبالغ عددهم(1000) عامل و(1000) خريج.

واوضح الوزير ، ان ذلك يأتي في اطار مساهمة وزارة العمل في توفير فرص تشغيل وتدريب للباحثين عن عمل من فئة الشباب.