تعثر المفاوضات بين نتنياهو والمستوطنين حول إخلاء « عمونا »

ذكرت إذاعة الاحتلال « الإسرائيلي »، أن محكمة الاحتلال العليا طلبت من سكان مستوطنة عامونة بأن يبلغوا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم خطياً وبصورة لا تقبل التأويل باستعدادهم لترك منازلهم دون مواجهة ودون معارضة وذلك قبل أن تبت المحكمة في طلب الدولة إرجاء عملية إخلاء المستوطنة.

وأفادت الإذاعة، أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن خلال الاجتماع الذي عقده رئيس طاقم ديوان رئيس الوزراء يؤاف هوروفيتس مع المستوطنين الليلة الماضية.

ووفقاً للإذاعة، فقد أبلغ الفلسطينيون أصحاب الأراضي التي أُقيمت عليها عامونا محكمة الاحتلال بأنهم يعارضون طلب دولة الاحتلال إرجاء عملية الإخلاء.