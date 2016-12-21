موسكو: من الضروري أن تنضم السعودية للموقف الروسي الإيراني التركي بشأن سوريا

قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي شوركين، اليوم الأربعاء، « إنه من الضروري أن تنضم السعودية للموقف الروسي الإيراني التركي بشأن الأزمة السورية ».

ونقلت وكالة « إنترفاكس » الروسية للأنباء تصريحات شوركين، التي تأتي بعد توافق تركيا وروسيا وإيران على ضرورة تعميم وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حل شامل للأزمة في سوريا.

وأمس الثلاثاء، أصدرت كل من تركيا وروسيا وإيران، بيانًا ثلاثيًا، أبدت فيه استعدادها لضمان « اتفاقية مستقبلية » يتم التفاوض عليها بين النظام السوري والمعارضة.

جاء ذلك، في إعلان ثلاثي، صدر عن وزراء الخارجية؛ التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، عقب اجتماعهم بموسكو حول الأوضاع بسوريا، تبعه مؤتمر صحفي مشترك.

وأكدت الدول الثلاث، بحسب ما جاء في الإعلان، « احترامها سيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، دون النظر إلى الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية ».

وأشار الإعلان المشترك، إلى أن الدول الثلاث متفقة على « عدم إمكانية حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية ».