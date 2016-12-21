الشرطة تكشف تفاصيل الخطة الامنية في اعياد الميلاد

اعلنت الشرطة الفلسطينية في بيت لحم عن استكمال كافة استعدادات من أجل تأمين الاحتفالات بالشراكة مع حرس الرئيس وقيادة المنطقة والأمن الوقائي والمخابرات والاستخبارات المشاركة بفعاليات عيد الميلاد المجيد يوم السبت القادم.

وقالت الشرطة في بيان لها، انه تم أعلان الاستنفار الكامل في صفوف شرطة محافظة بيت لحم بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة واحترام قدسية العيد الوطني الديني ولتعمل من اجل تعزيز فرحة المحتفلين وتسهيل وصول حجاج بيت لحم من جهة وتنظيم حركة المواطنين المعتادة في مدن وبلدات المحافظة من جهة اخرى.

وجاء في البيان بأن الشرطة أعدت خطة بعد سلسلة مناقشات واجتماعات عقدتها في مديرية شرطة المحافظة بالتنسيق والتعاون مع كبار رجال الدين في الكنيسة والأجهزة الأمنية والبلدية والكشافة لإيجاد الطرق البديلة لحركة المواطنين داخل بيت لحم خلال الاستقبال الرسمي لموكب غبطة البطريرك بيير باتيستا بطريرك طائفة اللاتين في فلسطين والأردن قادما من القدس عاصمة دولة فلسطين إلى بيت لحم عاصمة الميلاد من المدخل الشمالي باتجاه شارع المهد ثم الى شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة مرورا ًمن ساحة المنارة وصولا الى ساحة المهد حيث الاستقبال الرسمي والشعبي.

وأعلنت الشرطة بأنه سيتم إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلي ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن والمركبات التي تحمل التصاريح الخاصة ومركبات الإسعاف والطوارئ، وستمنع الشرطة وقوف المركبات بكافة أنواعها على كلا الاتجاهين من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير، كذلك من مفرق فندق الانتركونتيننتال وحتى مفرق الراضي في شارع القدس الخليل على كلا الاتجاهين.

وأضاف البيان بأنه ولتجنب دخول مسار المواكب الرسمية في بيت لحم تناشد الشرطة بان تكون حركة المركبات القادمة من الخليل باتجاه ابو ديس، رام الله وأريحا وبالعكس عدم دخول بيت لحم على ان تواصل سيرها عبر واد سعير او مفرق قرية ام سلمونة – تقوع – زعترة – جسر بيت ساحور – العبيدية ، كذلك حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم إلى محافظة الخليل والعكس عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم والى مفرق ارارات في بيت ساحور – شارع الخليفات- واد شاهين- شارع الصف – شارع الجبل – ارطاس – برك سليمان – النشاش.

وتناشد الشرطة سائقي المركبات المتنقلة من الريف الغربي الى الريف الشرقي والعكس بان يسلكوا مفرق الراضي – شارع جمال عبد الناصر والى شارع الصف – واد شاهين جبل الخليفات والى بيت ساحور .

وأشارت الشرطة انه يمكن للزوار القادمين من كافة الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد للمشاركة باستقبال غبطة البطريرك او للمشاركة بقداس منتصف الليل، تكملة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى اقرب مفترق من ساحة المهد، وتفضل الشرطة وصولهم إلى ساحة المهد سيراً على الأقدام وذلك لعدم التسبب في إعاقة حركة السير أمام المواكب الرسمية، وتهيب الشرطة اخذ الحيطة والحذر والسير على أرصفة الشارع العام وخاصة أثناء المرور السريع للمواكب الرسمية والدبلوماسيين الأجانب.