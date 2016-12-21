ماذا فعل بوتين فور علمه بمقتل السفير الروسي في تركيا؟

لحظة وقوع حادثة اغتيال السفير الروسي في انقرة كان الرئيس فلاديمير بوتين جالساً مع وزير خارجيته سيرغي لافروف عندما أدخلوا له ورقة مكتوب عليها قتل السفير الروسي في تركيا، فقام الرئيس الروسي وضرب الطاولة امامه بقدمه وطارت فناجين القهوة وطار كل شيء في المكتب وكان غاضباً جداً بوتين وطلبه الرئيس التركي أردوغان فلم يرد على الاتصال فورا وحمل مسدسه وبدأ يتمشى في مكتبه وطلب من الجيش الروسي تحضير طائرتين للتحقيق مع الاتراك كيفية حصول الحادث ومن يكون الشرطي وما هي خلفيات الحادث.

واشارت معلومات صحفية الى ان بوتين اعطى اوامره للطائرات الروسية في سوريا لاكثر من 120 طائرة التحضير لقصف الارهابيين والتكفيريين وسيحدد بوتين ساعة الصفر لانطلاق 120 طائرة لضرب الرقة ودير الزور ليل نهار حتى تدمير داعش في الرقة ومركز ابو بكر البغدادي بصواريخ خارقة. وسيرسل طائرات Su 32 التي تحمل قنابل يصل وزنها إلى 5000 كلغ وكل طائرة تحمل 10 قنابل صاروخية ولاول مرة ترسل روسيا هذه الطائرات خارج اراضيها وسوف ترسل على دفعات اربع طائرات وراء اربع طائرات حتى تدمر مراكز داعش كلها في الرقة وابلغ بوتين الرئيس ترامب في اتصال هاتفي لقد دخلت روسيا الحرب الآن بشكل غاضب وعلى الجميع أن يعرف الآن أن لا يقف في وجه روسيا لأنه سيؤدي لحرب عالمية.

كما لم يتشاور مع الرئيس السوري بشار الاسد بالموضوع بل أخيرا رد على اردوغان واغلق خطوط هاتفه وسحب الشرطة الروسية التي كانت تحمي السفير وسوف يحاكمهم وقد يتم اعدامهم لتقصيرهم في حماية السفير، كما لفتت المعلومات الصحفية الى ان بوتين سيرسل 120 شاباً من قوات النخبة المغاوير ولحماية السفارة الروسية ومع العلم انه سيرسل من نخبة المغاوير وعلى تركيا ان تقبل بأن يطلقوا النار عند الاشتباه من اي شخص يقترب من السفير او أي موظف وقال له اردوغان افعل ما تريد ان تركيا بلدك.