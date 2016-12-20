صندوق إقراض طلبة التعليم العالي يبدأ باستقبال طلبات القروض للفصل الثاني

أعلن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين عن بدء استقبال طلبات الحصول على قروض دراسية للفصل الدراسي الثاني2017/2016، وذلك لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وأضاف الصندوق، في بيان صحفي، أن استقبال الطلبات يبدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى يوم الإثنين الموافق 20/2/2017م.

وأوضح الصندوق، أن آلية تقديم الطلبات للذين لم يتقدموا بطلب قرض للفصل الدراسي الأول2017/2016 أو الذين تقدموا بالطلب ولم تدقق طلباتهم؛ تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية للصندوق http://eservices.iqrad.edu.ps وإدخال بيانات الطلب إلكترونيا والتأكد من حفظها، ومن ثم يتوجب عليهم تسليم كافة الوثائق والمستندات الثبوتية المطلوبة لعمادة شؤون الطلبة في المؤسسة التعليمية، بحيث يقوم موظف المؤسسة بتدقيق الطلبات مباشرة ويتم تسليم الطالب/ة نموذج إثبات تقديم الطلب وتدقيقه، فيما يتوجب على الطلبة الذين ليس لديهم حساب إلكتروني في موقع الصندوق؛ إنشاء اشتراك جديد من خلال زيارة الرابط أعلاه، قبل إجراء خطوات تقديم الطلب.

وتابع، أما بخصوص الطلبة الذين تقدموا بطلبات للفصل الدراسي الأول 2017/2016؛ أوضح الصندوق أن آلية تقديمهم لطلبات الفصل الثاني تتم من خلال الدخول لحساباتهم في موقع الخدمات الإلكترونية لتأكيد التقدم بطلب قرض من خلال الضغط على أيقونة « تجديد التقدم لطلب قرض ».

وأشار الصندوق إلى أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على قرض أن يكون طالبا منتظما في إحدى مؤسسات التعليم العالي في فلسطين ومحتاجا من الناحية المادية، وأن يكون قد اجتاز فصلا دراسيا على الأقل، وألا يقل معدله التراكمي عن %65 لطالب البكالوريوس و%60 لطالب الدبلوم أو ما يوازيه في الأنظمة الأخرى على أن يسجّل الطالب 12ساعة معتمدة على الأقل في الفصل الدراسي الثاني 2016/2017.