الأسيرة عبلة العدم وأربعة أسرى آخرون يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى بغزة أن خمسة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم 20 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، ثلاثة منهم محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

من مدينة رام الله/ الأسير أحمد خالد داوود حامد (40 عامًا) والأسير مؤيد شكري عبد الحميد حماد (39 عامًا) المحكومون بالمؤبد مدى الحياة ومعتقلان منذ عام 2003، وأمضيا 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسيرة عبلة عبد الواحد العدم (45 عامًا) من قرية بيت أولا قضاء مدينة الخليل المعتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسجن ثلاثة أعوام وأمضت عامًا متواصلاً في سجون الاحتلال.

وأصيبت العدم يوم اعتقالها بعدة رصاصات حية أطلقها عليها جنود الاحتلال وأدت لفقدانها إحدى عينيها وتهشم في الجمجمة، وتعاني من خلل في التوازن، ونقص حاد في الوزن، حيث تناقص وزنها إلى ٤٠ كغم ولا تتمكن من تناول الطعام على فكيها المكسورين جراء الإصابة وتعاني آلاما حادة في الرأس واليد إضافة إلى وجود مشكلة في أذنها اليمنى، وهي أم لتسعة من الأبناء أصغرهم لم يتجاوز الثالثة من عمره.

ومن قطاع غزة/ الأسير حاتم فايز خليل المغاري من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 16 عامًا في السجون. الأسير حسين سليمان حسين الزريعي من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 14 عامًا في السجون.