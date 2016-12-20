ارتفاع عدد قتلى سوق برلين الى 12 قتيلاً

قالت الشرطة إن شاحنة صدمت حشدا في سوق لأعياد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين، مساء أمس الإثنين، مما أسفر عن عن سقوط 12 قتيلا، وإصابة نحو 50 على الأقل، تبيّن أن المنفذ طالب لجوء من باكستان. وفيما قال وزير الداخلية الألمانية إن تفاصيل عملية الدهس، التي تمت عبر شاحنة، تشير إلى أنها 'هجوم".

وقالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية إن شاحنة دهست عدة أشخاص على ممشى مخصص للمارة بالعاصمة برلين، مما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل، بحسب التقارير الأولية، إلا أن الأنباء اللاحقة تحدثت عن سقوط 12 قتيلا ، وإصابة نحو 50 آخرين.

وقالت الشرطة الألمانية إن الرجل الذي عثر عليه ميتا في المقعد المجاور لمقعد سائق الشاحنة التي اقتحمت سوقا لعيد الميلاد في برلين، هو مواطن بولندي. وكان مالك الشاحنة البولندي، آرييل زورافسكي، قال لمحطة 'تي في إن 24' إن السائق، وهو من أقاربه، تعذر التواصل معه منذ الرابعة من مساء يوم الإثنين، وأقسم بأنه غير مسؤول عن الهجوم المشتبه به.

وأوضحت المتحدثة أن الشاحنة سارت فوق الممشى المخصص للمارة قرب كنيسة الذكرى في برلين. وأظهر فيديو على موقع 'فيسبوك' لصحيفة 'برلينر مورجن بوست' أكشاكا مدمرة في السوق إلى جوار الكنيسة وسُمِعَت أصوات سيارات تابعة للشرطة.

وأعلنت الشرطة في نبأ لاحق أن عملية الدهس هي 'عملية إرهابية'، وأنه تم العثور على جثة داخل قمرة قيادة الشاحنة، يشتبه أنها لمساعد السائق، لقي حتفه خلال عملية الدهس، ودعت المواطنين في برلين إلى البقاء في منازلهم.