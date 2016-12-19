« الإعلام »: صحافة الاحتلال تُشعل التحريض والعنصرية

قالت وزارة الإعلام في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن صحافة الاحتلال الإسرائيلي تُشعل التحريض والعنصرية.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنها تابعت ملف الحرائق، الذي اشتعل في إسرائيل الشهر الماضي، وأشعل معه موجة تحريض وعنصرية صاخبة من كافة المستويات في دولة الاحتلال، والذي استثمره الإعلام العبري للتحريض الأسود.

وتابعت، في حين أشارت صحيفة « هآرتس » أول أمس، وبشكل عادي جداً الى انعدام الاتهامات على خلفية قومية حسب وصفهم بالنسبة للحرائق التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال بكل مؤسساته متناغم في اتهاماته الجزافية على شعبنا ومؤسساتنا وهذا دليل على التحريض والعنصرية، التي شاركت وسائل الإعلام الإسرائيلية في إشعال لهيبها.

وأكدت أن الإعلام في دولة الاحتلال يسارع كعادته في التحريض ضد كل ما هو فلسطيني، حتى قبل أن ينظر القضاء المنحاز في الدعاوى، ما يثبت أن الصحافة الإسرائيلية شريكة في بث نار العنصرية، ونشر الكراهية، وتأجيجها ضد أبناء شعبنا في أراضي 48، وتنصب نفسها قاضياً وجلاداً في وقت واحد.

وحثت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين إلى تقديم احتجاج رسمي لمسؤولي الإعلام الإسرائيلي، على موجة التحريض التي أشعلوها، وتقديم اعتذار يوازي الاتهامات الباطلة التي صدرت جزافًا بحق أبناء شعبنا على مدار أكثر من أسبوعين.