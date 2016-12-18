المواصلات: إدخال السيارات عبر معبر رفح خفف من وطأة حصار غزة

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان « إن دخول السيارات من الجانب المصري هو أمر ايجابيا وندعم ونعزز التعاون مع الأخوة في جمهورية مصر العربية بخصوص الجانب الاقتصادي والتخيف من وطأة الحصار عن أهلنا في قطاع غزة ».

ويشار إلى أن السلطات المصرية قد سمحت مساء أمس السبت بدخول 40 سيارة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري .

وأوضح الزيان أن كمية السيارات المدخلة تتم حسب تعليمات وموافقة وزارة المواصلات المصرية ومدى حاجة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة هو الذي كمية الشراء

وأشار خلال حديثه لـ « الرأي » إلى أن هذه هي الدفعة الأولى التي تأتي ضمن التسهيلات التي تقوم بها مصر تجاه قطاعغزة .

وعما إذا كان سعر السيارات المُدخلة من مصر ستكون منخفض عن السيارات التي تدخل من إسرائيل قال إن "التجارة عرض وطلب والأسعار أقل أو أكثر فهذا يعود لرأي المواطن .

وبخصوص فرض الضرائب على السيارات المدخلة من مصر، أوضح ان وزارة المالية هي من تحدد قيمة الضرائب وترخيص السيارات التي ستدخل عن طريق مصر والتي تدخل عن طريق ايريز في الوقت الحالي .

وتمنى الزيان تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والفلسطينية بقطاع غزة للتخفيف من حصار الاحتلال المفروض على غزة, شاكراً كل الجهود التي تبذل من أجل تخفيفه.