فلسطين تعزي بشهداء الكرك وتضامنها مع الأردن ضد الارهاب

أكدت حكومة الوفاق الوطني تضامنها ووقوفها الى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي للإرهاب الأسود الذي يحاول النيل من أمن الاْردن الشقيق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن حكومة الوفاق الوطني تتوجه بأحر التعازي إلى ذوي شهداء الأمن الأردني وإلى الملك عبدالله الثاني وإلى الحكومة وعموم أبناء الشعب الأردني الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي: إن ما جرى في مدينة الكرك جريمة بشعة تمثل العقلية التي تحكم قوى الشر والظلام والتي تهدف إلى زعزعة أمن المواطنين واستقرارهم وتحاول المساس بالمملكة الأردنية الهاشمية وأمنها.

وشدد على ضرورة تحرك عربي وإسلامي في سبيل توحيد الجهود والتصدي لقوى الشر والإرهاب والعمل على حفظ أمن المواطنين في بلادهم وحماية دول المنطقة والعالم من شرور القوى الإرهابية .