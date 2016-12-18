كشف ملابسات جريمة سرقة وابتزاز عبر « الفيسبوك » في الخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية في مدينة الخليل المحتلة اليوم الأحد، ملابسات جريمة سرقة وابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي « الفيسبوك »، طالت إحدى السيدات في مدينة الخليل.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة حول تعرض صفحتها الشخصية على موقع « الفيسبوك » للسرقة وتعرضها للابتزاز، على الفور بدأت وحدة الجرائم الالكترونية بشرطة المباحث إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات القضية.

وأضافت أنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة، تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط صور ومحادثات المشتكية بحوزته، وقد أفاد بقيامه بسرقة الصفحة الشخصية للسيدة وابتزازها ماديا.

وأكدت الشرطة أنها أوقفت المشتبه به مدة 24 ساعة، وسيحال للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.