اجواء ماطرة وتيارات هوائية شديدة البرودة تضرب البلاد

تتأثر البلاد في اليومين القادمين بإمتداد منخفض جوي يحمل في طياته الأجواء الماطرة على فترات في مختلف المناطق الشمالية والوسطى إضافة للأجواء الشديدة البرودة وخاصة يوم الإثنين نتيجة تيارات هوائية من أصول قطبية.

ويوم غد الأحد يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الاثنين يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8-9 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً جداً في المناطق الجبلية، وبارداً في باقي المناطق، وتكون الفرصة مهياة لتساقط الأمطار التي قد تكون غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه معتدلة إلى نشطة السرعة.

ولايستبعد موقع طقس فلسطين أن يكون هناك هطولاً لثلوج مخلوطة بالأمطار وربما ثلوج خفيفة في بعض قمم جبال الخليل خاصة مرتفعات حلحول وجبال شمال شرق رام الله أو التي ترتفع أكثر من 950متراً عن سطح البحر نتيجة حالة التبريد الشديدة المتوقعة ، ومن المستبعد جداً أن يكون هناك تراكمات في هذه المناطق العالية. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في بعض المناطق المرتفعة جداً في جبال الخليل وبيت لحم والقدس ورام الله ونابلس الى ما دون الاثلاثة درجات مئوية في ساعات المساء من يوم الاثنين.

ومن المتوقع بمشيئة الله أن تعود درجات الحرارة للإرتفاع الطفيف جداً،مع بقائها ادنى من معدلاتها لثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وبارداً نهاراً، وبارداً جداً ليلاً، ويحذر من تشكل الصقيع وحدوث الإنجماد، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.