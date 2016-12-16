أقدم أسير فلسطيني ما زال في سجون الاحتلال بالرغم من انتهاء مدته« 36 » عاماً

كان من المفترض أن يتم يوم أمس الافراج عن الأسير نائل البرغوثي، الذي انتهت محكوميته بعد أن أمضى 36 عاماً وشهراً واحدا في سجون الاحتلال، وهي أطول مدة اعتقال لأسير سياسي في العالم.

وقالت زوجة الأسير، إن يوم أمس كان موعد الإفراج عن البرغوثي من سجن ريمون، ولكن الاحتلال لم يفرج عنه.

وكان البرغوثي قد اعتقل في المرة الأولى عام 1978 وكان عمره 19 عاماً، أمضى 33عام ونصف ليفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار في 2011، ومن ثم تزوج بعد شهر من الأسيرة المحررة ايمان نافع، وبعدها أعيد اعتقاله في 16-18من عام 2011 وحكم عليه بالسجن مدة 30 شهرا بلا تهمة.