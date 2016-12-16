« ألوان خلف الجدار » معرض فني للتشكيلي وائل ربيع برام الله

افتتح في رام الله بقاعة بيت الإبداع معرض الفنان التشكيلي الفلسطيني « وائل ربيع » الذي حمل عنوان « ألوان خلف الجدران » الذي ضم ثلاثين عملاً فنيا تناول فيها الفنان برسوماته المعبرة التي حظيت بإعجاب الحاضرين.

وتناول المعرض مركزية القضية الفلسطينية ما بين الواقع والتحديات وعن قيم الهوية والثقافة الفلسطينية وبيت المقدس قبلة النضال ومعاناة الاسرى والأقصى من المحتل.

وركز الفنان على خارطة وجغرافية كل فلسطين والرموز الوطنية والثقافية والدينية لفلسطين.

وفي كلمته رحب الفنان وائل ربيع بالحضور معرباً عن سعادته لتلبيتهم الدعوة شاكرا الحضوره والاهتمام بحفل الافتتاح والدعم والرعاية، وقد قام بتقديم موجز توضيحي لأبرز المواضيع التي تناولتها أعمال الفنية المعروضة.