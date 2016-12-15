سلطات الاحتلال تُعيد اعتقال المحرر صلاح الدين الطيطي

قالت جمعية نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعادت اعتقال الأسير المحرر صلاح الدين الطيطي (23 عاماً)، من مخيم العروب شمال الخليل، على حاجز طيّار بعد عودته من زيارة شقيقته في محافظة قلقيلية، مساء اليوم الخميس.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، أن المحرر الطيطي، يُعتبر من الحالات الصحية الصعبة التي اُحتجزت لسنوات في « عيادة سجن الرملة »، وجاء اعتقاله قبل أيام من توجهه لجمهورية مصر الشقيقة لاستكمال العلاج.

ويعاني الطيطي من تشوه خَلقي في الأمعاء منذ طفولته، وخضع لأكثر من عملية جراحية، قبل اعتقاله الأول وتم استئصال كليتيه وهو يعتمد على أكياس للإخراج.

وقضى الطيطي سابقاً ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، وأفرج عنه قبل عام من الآن بعد انتهاء مدة محكوميته