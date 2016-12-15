قطر تتوقع عجزا جديدا في موازنة 2017

توقعت قطر أن يبلغ العجز في موازنتها لسنة 2017 حوالي 7,7 مليارات دولار مقارنة بنحو 13 مليار دولار في 2016، مع ارتفاع الإيرادات وانخفاض النفقات.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية « قنا » ، الخميس، إلى أن إيرادات 2017 ستبلغ 170,1 مليار ريال (46,7 مليار دولار)، في مقابل 156 مليار ريال (42,85 مليار دولار) السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 9 في المئة.

أما مجموع الإنفاق في موازنة 2017، فسيبلغ 198,4 مليار ريال قطري (54,4 مليار دولار)، مقابل 202,5 مليار ريال قطري (55,4 مليار دولار) في 2016، أي بانخفاض نسبته 2 في المئة.

وبالتالي فإنه من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة 28.3 مليار ريال (7,7 مليارات دولار) أي بانخفاض نسبته 39 في المئة عن تقديرات العجز في الموازنة العامة لسنة 2016، والتي بلغت 46,5 مليار ريال (13 مليار دولار).

وأعلن وزير المال، علي شريف العمادي، أن مخصصات الرواتب والأجور ستبلغ 48 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة مع مخصصات بلغت 49,5 مليار ريال في موازنة 2016.

وتنفذ قطر مشاريع ضخمة في إطار التحضير لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، يتوقع أن تبلغ قيمتها 200 مليار دولار.