أعوام جديدة لثلاثة أسرى في سجون الاحتلال

دخل اليوم الخميس (12-15) ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة أعواماً جديدة داخل سجون الاحتلال، أحدهم محكوم بالمؤبد، وهم :

الأسير سليمان داوود عبد ردايدة (43 عاماً) من مدينة بيت لحم محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (55 عاماً) من مدينة طولكرم محكوم بالسجن 14 عاماً ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 12 عامًا في السجون.

الأسير محمد محمود خليل عواودة (28 عاماً) من مدينة الخليل محكوم بالسجن 11 عاماً ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى تسعة أعوام في السجون.